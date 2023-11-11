«Монпелье» обстучал штанги ворот «Ниццы», но не обыграл лидера

12-й тур Лиги 1 начался поединком с участием лидера. Сверхзакрытая «Ницца» гостила у бесшабашного «Монпелье». Игра не получилась веселой, а команды за 90 минут только по разу пробили в створ.

Акор Адамс на 32-й минуте едва не открыл счет, но штанга помешала. Через полчаса еще раз форвард «Монпелье» запустил мяч в каркас ворот. У соперника хороший момент упустил Гаэтан Лаборд, пробив из-за штрафной рядом со штангой.

«Ницца» с 26 очками остается на вершине, но на выходных ее могут подвинуть «ПСЖ» с «Монако». Соперник делит девятое место.