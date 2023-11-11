Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» обстучал штанги ворот «Ниццы», но не обыграл лидера

11 Ноября 2023 • 01:01 Комментировать
Монпелье
0:0
Ницца
окончен

12-й тур Лиги 1 начался поединком с участием лидера. Сверхзакрытая «Ницца» гостила у бесшабашного «Монпелье». Игра не получилась веселой, а команды за 90 минут только по разу пробили в створ.

Акор Адамс на 32-й минуте едва не открыл счет, но штанга помешала. Через полчаса еще раз форвард «Монпелье» запустил мяч в каркас ворот. У соперника хороший момент упустил Гаэтан Лаборд, пробив из-за штрафной рядом со штангой.

«Ницца» с 26 очками остается на вершине, но на выходных ее могут подвинуть «ПСЖ» с «Монако». Соперник делит девятое место.

Протокол игры  
Монпелье0:0Ницца
Лекомт БенжаменСако ФалаеОмерагич БечирЭстев МаксимСент-Люс Тео 79' (Жюльен Кристофер ( 79') Шотар ЖорисФерри ЖорданАль-Тамари МуссаСаванье Тежи 90' (Йебоа Келвин ( 90') Фаяд Халил 84' (Хазри Вахби ( 84') Адамс Акор
Запасные: Teo AllixМинкарелли Дэвин ЛукасТшато ЭнзоOthmane MaammaДелайе СашаБерто Димитри
Булка МарцинРосарио Пабло  6'Тодибо Жан-Клер  72'Данте БонфимБар Мельвен  82' 86' (Перро Ромен ( 86') Будауи Хишем  45'Тюрам КефренСансон МорганБуанани Бадредин 60' (Лаборд Гаэтан ( 60') Моффи Теремас 67' (Диоп Софьян ( 67') Бога Жереми 67' (Гессан Эванн ( 67')
Запасные: Сиригу СальватореМенди АнтуанЛоше ТомЛотомба ЖорданБальде Алиу
10 ноября. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Монпелье

Новости по матчу

Сегодня, 11 Ноября
01:14
«Ницца» ни разу не уступала в счёте за 12 туров Лиги 1 – такое не удавалось никому с 1984 года
00:04
«Барселона» может заработать около 8 млн евро благодаря трансферу своего экс-защитника
10 Ноября
21:31
34-летний тренер может заменить Руди Гарсию в «Наполи»
09 Ноября
22:07
Монпелье — Ницца: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции — 10 ноября 2023
13:37
«Монпелье» - «Ницца»: прогноз и ставки БК Pinnacle
07 Ноября
10:42
«Челси» нашёл защитника, которым хочет заменить Тьяго Силву
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монпелье Монпелье
Ницца Ницца
0
0
2.80 3.40 2.60
Видео
11.11.23 в 19:00
Реймс Реймс
ПСЖ ПСЖ
4.60 4.30 1.72
Видео
11.11.23 в 23:00
Гавр Гавр
Монако Монако
3.85 3.80 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
01:14 · Франция. Лига 1
«Ницца» ни разу не уступала в счёте за 12 туров Лиги 1 – такое не удавалось никому с 1984 года
01:01 · Франция. Лига 1
«Монпелье» обстучал штанги ворот «Ниццы», но не обыграл лидера
00:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может заработать около 8 млн евро благодаря трансферу своего экс-защитника
10 Ноября
22:21 · Франция. Лига 1
Кампуш: «Я много работал над подписанием Ли Кан Ина, Энрике нужны такие игроки»
21:40 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о матче с «Реймсом»: «Это одна из лучших команд Лиги 1»
21:31 · Италия. Серия А
34-летний тренер может заменить Руди Гарсию в «Наполи» слухи
20:33 · Италия. Серия А
Балотелли: «Доннарумма остался бы в «Милане», если бы всё зависело от него»
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен защитник «Лилля» слухи
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в защиту после провальных матчей
13:25 · Франция. Лига 1
Нигматуллин: «Головин уже перерос уровень «Монако»
13:22 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ готовы заплатить за Мбаппе 100 миллионов евро 1
11:17 · Англия. Премьер-лига
Ещё два клуба АПЛ нацелились на Мбаппе
09:31 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры по трансферу португальского игрока
09 Ноября
19:17 · Франция. Лига 1
​Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» навалились на Заира-Эмери прямо в кровати
16:34 · Франция. Лига 1
Фелипе Мело: «Килиан Мбаппе — идиот»
Все новости
Рекомендуем