«Монпелье» обстучал штанги ворот «Ниццы», но не обыграл лидера

12-й тур Лиги 1 начался поединком с участием лидера. Сверхзакрытая «Ницца» гостила у бесшабашного «Монпелье». Игра не получилась веселой, а команды за 90 минут только по разу пробили в створ.
Акор Адамс на 32-й минуте едва не открыл счет, но штанга помешала. Через полчаса еще раз форвард «Монпелье» запустил мяч в каркас ворот. У соперника хороший момент упустил Гаэтан Лаборд, пробив из-за штрафной рядом со штангой.
«Ницца» с 26 очками остается на вершине, но на выходных ее могут подвинуть «ПСЖ» с «Монако». Соперник делит девятое место.
Протокол игры
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Омерагич Бечир•Эстев Максим•Сент-Люс Тео79' (Жюльен Кристофер (79') •Шотар Жорис•Ферри Жордан•Аль-Тамари Мусса•Саванье Тежи90' (Йебоа Келвин (90') •Фаяд Халил84' (Хазри Вахби (84') •Адамс Акор
Булка Марцин•Росарио Пабло• 6'Тодибо Жан-Клер• 72'Данте Бонфим•Бар Мельвен 82'86' (Перро Ромен (86') •Будауи Хишем• 45'Тюрам Кефрен•Сансон Морган•Буанани Бадредин60' (Лаборд Гаэтан (60') •Моффи Теремас67' (Диоп Софьян (67') •Бога Жереми67' (Гессан Эванн (67')
10 ноября. Стадион "Стад де ля Моссон".
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