Кампуш: «Я много работал над подписанием Ли Кан Ина, Энрике нужны такие игроки»

Функционер Луиш Кампуш высказался о том, как работал над подписанием полузащитника Ли Кан Ина в «ПСЖ».

22-летний футболист был приобретён парижским грандом в июле текущего года из испанской «Валенсии». Сумма трансфера оценивается в 22 млн евро.

«Я много работал, чтобы переход Ли в «ПСЖ» состоялся. Нашей задачей было уложиться в определённую сумму, чтобы соответствовать экономическим требованиям, но в спортивном плане мне давно нравится этот игрок – он полностью соответствует профилю футболиста, который нужен Луису Энрике. Я не думал о маркетинговой пользе этой сделки», – цитирует Le Parisien Кампуша.