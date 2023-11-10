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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампуш: «Я много работал над подписанием Ли Кан Ина, Энрике нужны такие игроки»

10 Ноября 2023 • 22:21 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
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Через 19 ч. 13 мин.

Функционер Луиш Кампуш высказался о том, как работал над подписанием полузащитника Ли Кан Ина в «ПСЖ».

22-летний футболист был приобретён парижским грандом в июле текущего года из испанской «Валенсии». Сумма трансфера оценивается в 22 млн евро.

«Я много работал, чтобы переход Ли в «ПСЖ» состоялся. Нашей задачей было уложиться в определённую сумму, чтобы соответствовать экономическим требованиям, но в спортивном плане мне давно нравится этот игрок – он полностью соответствует профилю футболиста, который нужен Луису Энрике. Я не думал о маркетинговой пользе этой сделки», – цитирует Le Parisien Кампуша.

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