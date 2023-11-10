Луис Энрике – о матче с «Реймсом»: «Это одна из лучших команд Лиги 1»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча против «Реймса».

Выездная для парижского гранда встреча пройдёт в субботу в 19:00 по московскому времени.

«Думаю, «Реймс» – одна из лучших команд Лиги 1 в 2023 году. Это агрессивный соперник, умеющий распоряжаться мячом, отлично прессингующий, способный пользоваться пространством. Нам предстоит трудный матч», – поведал испанский специалист в интервью L'Equipe в преддверии поединка.

После 11 туров «ПСЖ» занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка. «Реймс», отстающий на четыре балла, располагается на четвёртой позиции.