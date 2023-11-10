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Чемпионат Франции. Лига 1

Нигматуллин: «Головин уже перерос уровень «Монако»

10 Ноября 2023 • 13:25 Комментировать
Гавр
...
Монако
1 4.50 X 3.95 2 1.78
11.11 23:00

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин перерос уровень французского клуба.

«Я вижу, что Головин уже перерос уровень «Монако». Это хороший европейский клуб, но без больших побед, а хочется, чтобы Головин начал что-то выигрывать», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Напомним, что российский футболист был признан лучшим игроком монегасков по итогам октября.

Действующий контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Руслан Нигматуллин Александр Головин ещё теги

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