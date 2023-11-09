​Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» навалились на Заира-Эмери прямо в кровати

Прогресс воспитанника академии «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери не остался незамеченным в сборной Франции. 17-летний футболист вошёл в список игроков, которых Дидье Дешам вызвал на ноябрьский сбор «трёхцветных».

«ПСЖ» опубликовал в социальных сетях видео, на котором Заир-Эмери спокойно лежит в кровати, как вдруг на него наваливаются одноклубники. Килиан Мбаппе и ещё несколько футболистов таким образом поздравили молодого полузащитника с дебютным вызовом в ряды национальной команды.

В сезоне 2023/2024 Уоррен Заир-Эмери провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.