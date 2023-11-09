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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» навалились на Заира-Эмери прямо в кровати

09 Ноября 2023 • 19:17 Комментировать

Прогресс воспитанника академии «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери не остался незамеченным в сборной Франции. 17-летний футболист вошёл в список игроков, которых Дидье Дешам вызвал на ноябрьский сбор «трёхцветных».

«ПСЖ» опубликовал в социальных сетях видео, на котором Заир-Эмери спокойно лежит в кровати, как вдруг на него наваливаются одноклубники. Килиан Мбаппе и ещё несколько футболистов таким образом поздравили молодого полузащитника с дебютным вызовом в ряды национальной команды.

В сезоне 2023/2024 Уоррен Заир-Эмери провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери ещё теги
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