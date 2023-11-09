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Чемпионат Франции. Лига 1

Фелипе Мело: «Килиан Мбаппе — идиот»

09 Ноября 2023 • 16:34 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал об отношении к лидеру «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Килиан Мбаппе — идиот. Он забил три гола в финале ЧМ, но чемпионами стала Аргентина. Он не может говорить всякую ерунду о южноамериканском футболе. Он выиграет 3-4 «Золотых мяча», но ему всё равно придётся молчать. Скауты приезжают из Европы искать игроков в Южной Америке, а не во Франции», — рассказал игрок «Флуминенсе» в эфире TNT Futbol.

Напомним, что на счету Килиана Мбаппе два финала чемпионатов мира и четыре забитых в них мяча. После «золота» в России форвард остановился в шаге от титула в Катаре, уступив в финале Аргентине.

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Евро-Футбол.Ру,
Фелипе Мело Килиан Мбаппе
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