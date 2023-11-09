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Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери получил первый в карьере вызов в сборную Франции

09 Ноября 2023 • 16:15 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
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11.11 19:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам официально вызвал полузащитника «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери в национальную команду на ближайшие матчи. У 17-летнего хавбека будет возможность дебютировать за взрослую сборную Франции.

Напомним, в этом сезоне Заир-Эмери стабильно выходит в стартовом составе «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике. Футболист дебютировал за парижан ещё в прошлом сезоне, когда ему было 16.

В этом сезоне Заир-Эмери отметился двумя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Франции. Молодой полузащитник считается одним из самых талантливых игроков в мире на своей позиции.

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