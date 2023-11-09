Заир-Эмери получил первый в карьере вызов в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам официально вызвал полузащитника «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери в национальную команду на ближайшие матчи. У 17-летнего хавбека будет возможность дебютировать за взрослую сборную Франции.

Напомним, в этом сезоне Заир-Эмери стабильно выходит в стартовом составе «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике. Футболист дебютировал за парижан ещё в прошлом сезоне, когда ему было 16.

В этом сезоне Заир-Эмери отметился двумя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Франции. Молодой полузащитник считается одним из самых талантливых игроков в мире на своей позиции.