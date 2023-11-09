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Чемпионат Франции. Лига 1

Назначена новая дата матча «Марсель» - «Лион» - ранее его сорвали

09 Ноября 2023 • 14:16 Комментировать
Марсель
...
Лион
06.12 23:00

В конце октября матч десятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лионом» был сорван. Причиной стало нападение фанатов провансальского клуба на клубный автобус «ткачей». Тогда, как мы хорошо помним, весьма серьёзные травмы получил рулевой лионцев Фабио Гроссо.

На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции говорится о том, что матч «Марсель» - «Лион» будет проведён в среду, 6 декабря. Игра стартует в 21:00 по местному времени (23:00 мск).

На текущий момент «Марсель» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 9-е место, а «Лион» - 18-е.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсель

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МАРСЕЛЬ ЛИОН
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