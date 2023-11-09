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Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам недоволен местом Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч»

09 Ноября 2023 • 13:17 Комментировать

Рулевой национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о голосовании за «Золотой мяч» в этом году.

«Третье место Килиана Мбаппе стало разочарованием. При этом я не говорю, что Месси и Холанн не заслужили свои позиции. С такими достижениями, как у Килиана, можно выигрывать «Золотой мяч». Он явно расстроен. Я был сильно удивлен голосами, где Мбаппе не ставили в топ-5 лучших», - передает слова тренера RMC Sport.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» стал аргентинец Лионель Месси. Второе место занял норвежец Эрлинг Холанн, а Мбаппе замкнул тройку лучших футболистов мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дешам Килиан Мбаппе
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