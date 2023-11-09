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Чемпионат Франции. Лига 1

​Дешам: «Не исключаю, что вернусь к работе в клубе»

09 Ноября 2023 • 00:51 Комментировать

Наставник французской сборной Дидье Дешам дал понять, что в будущем планирует вернуться к клубной работе, несмотря на то, что уже одиннадцать лет тренирует французскую сборную. В прошлом Дешам уже работал с такими клубами, как «Монако», а также «Марсель» и «Ювентус» - в этих двух клубах он успел и поиграть в качестве полузащитника в 90е годы прошлого столетия.

- Думал об этом. Пока не время. Но в будущем все может быть. Я ничего не исключаю. У меня есть привилегия выбирать. Но должен сказать, что трудно придумать большую мотивацию, чем трехцветный флаг Франции, - цитирует слова Дешама итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Сборная Франции Дидье Дешам
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