​Дешам: «Не исключаю, что вернусь к работе в клубе»

Наставник французской сборной Дидье Дешам дал понять, что в будущем планирует вернуться к клубной работе, несмотря на то, что уже одиннадцать лет тренирует французскую сборную. В прошлом Дешам уже работал с такими клубами, как «Монако», а также «Марсель» и «Ювентус» - в этих двух клубах он успел и поиграть в качестве полузащитника в 90е годы прошлого столетия.

- Думал об этом. Пока не время. Но в будущем все может быть. Я ничего не исключаю. У меня есть привилегия выбирать. Но должен сказать, что трудно придумать большую мотивацию, чем трехцветный флаг Франции, - цитирует слова Дешама итальянское новостное агентство ITASportPress.