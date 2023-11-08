Алдонин оценил шансы Головина стать лучшим игроком месяца в Лиге 1

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на попадание полузащитника «Монако» Александра Головина в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1 по итогам октября.

Стоит сказать, что россиянин будет бороться за награду сразу с двумя футболистами «ПСЖ» — Килианом Мбаппе и Уорреном Заиром-Эмери.

«Головину будет непросто обойти в голосовании Мбаппе и Заира-Эмери. В целом Александр определяет игру «Монако», решает исходы матчей. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим игроком Лиги 1», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

В октябре Головин появился на поле в трех матчах чемпионата Франции, в которых стал автором двух забитых мячей.