Канчельскис: Думаю, Головин потянет уровень АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин – молодец, он здорово прибавил, выступая за «Монако». АПЛ? Думаю, он потянет этот уровень. Но сейчас это бессмысленно обсуждать», — заявил Канчельскис порталу «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущей кампании 27-летний футболист появился на поле в десяти матчах чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Головина с «Монако» рассчитано до лета 2026 года.