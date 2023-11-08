Мбаппе – о риске «ПСЖ» не выйти из группы: «Всё в наших руках»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе всё ещё верит, что его команда сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, вчера парижане проиграли на выезде «Милану» со счётом 1:2, благодаря чему опустились на второе место в группе.

«Нам стоит смотреть только вперёд. Наша судьба всё ещё в наших руках и мы сделаем всё возможное, чтобы победить в следующем матче дома и выйти из группы. Последние два матча? Первый мы сыграем дома, где обладаем большой уверенностью. Нам нужно выиграть этот матч, а затем закрепить успех в последней игре», – цитирует Мбаппе французский журналист Адриен Гренье в социальных сетях.