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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе – о риске «ПСЖ» не выйти из группы: «Всё в наших руках»

08 Ноября 2023 • 11:40 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
11.11 19:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе всё ещё верит, что его команда сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, вчера парижане проиграли на выезде «Милану» со счётом 1:2, благодаря чему опустились на второе место в группе.

«Нам стоит смотреть только вперёд. Наша судьба всё ещё в наших руках и мы сделаем всё возможное, чтобы победить в следующем матче дома и выйти из группы. Последние два матча? Первый мы сыграем дома, где обладаем большой уверенностью. Нам нужно выиграть этот матч, а затем закрепить успех в последней игре», – цитирует Мбаппе французский журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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