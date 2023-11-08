Энрике: «Оставшиеся матчи в группе? Нам предстоит сыграть в двух финалах»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от двух оставшихся матчах группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, парижанам предстоит сыграть против «Ньюкасла» и дортмундской «Боруссии».

«Оставшиеся матчи в группе? Нам предстоит сыграть в двух финалах, без сомнений. Матч с «Миланом» тоже воспринимался как финал, особенно на фоне победы дортмундской «Боруссии». Если бы мы победили, то добыли бы путёвку в плей-офф. Что ж, нам не удалось этого сделать, но на то мы и называем наш квартет группой смерти», – сказал Энрике на пресс-конференции.

«ПСЖ» находится на втором месте в своей группе с 6 очками. У лидирующей «Боруссии» в активе 7 пунктов, у третьего «Милана» – 5, а у четвёртого «Ньюкасла» – 4.