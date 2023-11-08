Жиру – самый возрастной француз с голом в Лиге чемпионов, он побил рекорд Блана

Форвард «Милана» Оливье Жиру забил в ворота «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов. На 51-й минуте очного матча на «Сан-Сиро» Оливье поймал подачу на дальней штанге от партнёра с фланга, перепрыгнул Шкриньяра и отправил мяч в ворота Доннаруммы головой.

Теперь Жиру стал самым возрастным французом с голом в Лиге чемпионов. Он сделал это в возрасте 37 лет и 38 дней. Прежним рекордсменом среди представителей французской нации был ныне футбольный тренер Лоран Блан – он отличался в возрасте 36 лет и 338 дней.