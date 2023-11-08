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Чемпионат Франции. Лига 1

​Люка Эрнандес: «В «Баварии» не чувствовал себя в своей тарелке»

08 Ноября 2023 • 00:19 Комментировать

Французский футболист Люка Эрнандес минувшим летом покинул мюнхенскую «Баварию» и перебрался в «ПСЖ». В интервью французскому изданию Le Parisien он пояснил мотивы своего решения:

- Я не мог привыкнуть к новому языку, и, соответственно, мало что понимал в разговорах в раздевалке. Партнеры пытались помочь, но каждый в итоге живет своей жизнью. В «Баварии» были успехи, но я чувствовал себя не в своей тарелке и хотел вернуться в среду, в которой мне приятнее. И в итоге я оказался тут, в «ПСЖ», - пояснил журналистам французский футболист.

В настоящий момент «ПСЖ» сражается с «Миланом» в рамках Лиги чемпионов.


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