Агент Головина – о номинации Александра: «Он этого заслужил»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина отреагировал на то, что футболист номинирован на звание лучшего игрока минувшего октября во французской Лиге 1.

«Полностью заслуженно. Это плоды его работы на тренировках, работы всей команды и тренерского штаба», - цитирует Клюева «Чемпионат».

Напомним, что соперниками Александра будут звёзды из «ПСЖ» - один из лучших игроков планеты Килиан Мбаппе и Уоррен Заир-Эмери.

«Ему важны результаты команды, а не его личные», - ответил Клюев на вопрос о том, может ли Головин победить в голосовании.