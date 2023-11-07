Аль-Хелаифи: «Заир-Эмери – особенный игрок»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оценил потенциал молодого полузащитника Уоррена Заира-Эмери, который в этом сезоне является основным хавбеком команды под руководством Луиса Энрике.

«Заир-Эмери – это особенный игрок, который вырос в нашей академии. Он сделал феноменальные вещи и выглядит невероятно зрелым для своего возраста. Ему не нужны никакие сравнения, Уоррен уникален. Я могу назвать его преданным и страстным игроком. У него отличная семья и окружение. Нам очень повезло, что у нас есть такой игрок, как Заир-Эмери», – сказал Аль-Хелаифи в интервью La Gazzetta dello Sport.

Заир-Эмери в этом сезоне отметился двумя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.