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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин - самый результативный полузащитник французского чемпионата

07 Ноября 2023 • 04:31 Комментировать
Гавр
...
Монако
11.11 23:00

Прекрасный сезон проводит во французском «Монако» Александр Головин, который забил пять мячей и дважды удачно ассистировал своим партнерам по команде. Как показывают статистические данные, в плане результативности российский полузащитник сейчас является самым лучшим в высшей лиге французского чемпионата. В результате после одиннадцати туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

В следующем туре чемпионата «Монако» предстоит выездной матч против «Гавра», это случится одиннадцатого ноября. Напомним, что российский футболист выступает за свой нынешний клуб с 2018 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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