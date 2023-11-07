​Головин - самый результативный полузащитник французского чемпионата

Прекрасный сезон проводит во французском «Монако» Александр Головин, который забил пять мячей и дважды удачно ассистировал своим партнерам по команде. Как показывают статистические данные, в плане результативности российский полузащитник сейчас является самым лучшим в высшей лиге французского чемпионата. В результате после одиннадцати туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

В следующем туре чемпионата «Монако» предстоит выездной матч против «Гавра», это случится одиннадцатого ноября. Напомним, что российский футболист выступает за свой нынешний клуб с 2018 года.