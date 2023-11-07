Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле дал оценку своей игре в «ПСЖ»

07 Ноября 2023 • 03:41 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
11.11 19:00

Футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, как оценивает своё выступление в новой команде.

26-летний вингер отыграл 13 матчей за коллектив Луиса Энрике во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами, но ни разу не поразив чужие ворота.

«Как я оцениваю свою игру на старте сезона? Средне. Я должен давать команде больше, но я знаю, что смогу прибавить в дальнейшем, ведь я перешёл сюда совсем недавно. Чем больше я буду играть, тем лучше у меня будет получаться», – заявил в интервью L'Equipe француз.

Напомним, что Усман Дембеле стал игроком «ПСЖ» в августе, перебравшись из «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Усман Дембеле

Новости по матчу

03:11
Дембеле объяснил, почему решил покинуть «Барселону»
00:52
Люка Эрнандес рассказал, как Мбаппе повлиял на его переход из «Баварии» в «ПСЖ»
23:15
Люка Эрнандес: «Энрике помешан на владении мячом»
12:42
Коло-Муани: «Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать»
19:21
«Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ» — Насри
01:17
Дембеле нравится играть под руководством Энрике
00:44
Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе
21:38
В «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе 1
01:43
Гранд АПЛ намерен поспорить за Мбаппе с «Реалом»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕЙМС ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
04:31 · Франция. Лига 1
​Головин - самый результативный полузащитник французского чемпионата
03:41 · Франция. Лига 1
Дембеле дал оценку своей игре в «ПСЖ»
03:11 · Испания. Ла Лига
Дембеле объяснил, почему решил покинуть «Барселону»
02:31 · Франция. Лига 1
Тьяго Силва рассказал, почему «ПСЖ» не может выиграть Лигу чемпионов
00:52 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес рассказал, как Мбаппе повлиял на его переход из «Баварии» в «ПСЖ»
06 Ноября
23:15 · Франция. Лига 1
Люка Эрнандес: «Энрике помешан на владении мячом»
20:20 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: Уоррен Заир-Эмери – бриллиант
17:53 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: Головин вряд ли окажется в Серии А, он дорого стоит
14:28 · Франция. Лига 1
Гришин: «Головину комфортно играть в «Монако», пусть там и играет»
13:41 · Франция. Лига 1
Сёмин высоко оценил игру Головина за «Монако»
12:42 · Франция. Лига 1
Коло-Муани: «Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»
09:37 · Франция. Лига 1
Головин высказался о своей результативности в «Монако»
08:52 · Франция. Лига 1
Головин попал в топ-11 лучших игроков тура Лиги 1
03:26 · Франция. Лига 1
​Фанаты «Лиона» аплодировали Гроссо, но освистали игроков
Все новости
Рекомендуем