Дембеле дал оценку своей игре в «ПСЖ»

Футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, как оценивает своё выступление в новой команде.

26-летний вингер отыграл 13 матчей за коллектив Луиса Энрике во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами, но ни разу не поразив чужие ворота.

«Как я оцениваю свою игру на старте сезона? Средне. Я должен давать команде больше, но я знаю, что смогу прибавить в дальнейшем, ведь я перешёл сюда совсем недавно. Чем больше я буду играть, тем лучше у меня будет получаться», – заявил в интервью L'Equipe француз.

Напомним, что Усман Дембеле стал игроком «ПСЖ» в августе, перебравшись из «Барселоны».