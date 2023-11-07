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Чемпионат Франции. Лига 1

Тьяго Силва рассказал, почему «ПСЖ» не может выиграть Лигу чемпионов

07 Ноября 2023 • 02:31 Комментировать

Бывший игрок парижского «ПСЖ» Тьяго Силва поделился своим мнением по поводу неспособности «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов, несмотря на бешеные деньги, которые вваливают в клуб катарские инвесторы. Он едко заметил, что в футболе не все покупается за деньги.

- Не все можно купить за деньги. Если у тебя нет плана, то вещи никогда не пойдут должным образом. И ест еще один нюанс - чтобы побеждать, нужно добиться уважения и любви у себя на родине. А у «ПСЖ» это не получилось. «ПСЖ» хочет быть любимым и уважаемым в Европе, а не у себя на родине, - цитирует слова Силвы итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьяго Силва
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