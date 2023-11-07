Тьяго Силва рассказал, почему «ПСЖ» не может выиграть Лигу чемпионов

Бывший игрок парижского «ПСЖ» Тьяго Силва поделился своим мнением по поводу неспособности «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов, несмотря на бешеные деньги, которые вваливают в клуб катарские инвесторы. Он едко заметил, что в футболе не все покупается за деньги.

- Не все можно купить за деньги. Если у тебя нет плана, то вещи никогда не пойдут должным образом. И ест еще один нюанс - чтобы побеждать, нужно добиться уважения и любви у себя на родине. А у «ПСЖ» это не получилось. «ПСЖ» хочет быть любимым и уважаемым в Европе, а не у себя на родине, - цитирует слова Силвы итальянское новостное агентство ITASportPress.