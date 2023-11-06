Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Люка Эрнандес: «Энрике помешан на владении мячом»

06 Ноября 2023 • 23:15 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
11.11 19:00

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес ответил на вопрос о работе с Луисом Энрике.

Французский футболист пополнил ряды гранда Лиги 1, перебравшись из «Баварии» летом нынешнего года. Тогда же команду возглавил Луис Энрике.

«Чем примечательны методы Энрике? Самое очевидное – стремление постоянно владеть мячом. Он помешан на владении. Мы стараемся постоянно контролировать мяч, а в случае потери сразу пытаемся его вернуть. Нам нравится работать с ним, мы испытываем радость на тренировках. Мы сохраняем серьёзный подход к тренировочным занятиям, но всегда работаем с позитивным настроем – именно этого и хочет тренер. Для него важно видеть радость игроков», – рассказал в интервью Le Parisien Эрнандес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Люка Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

12:42
Коло-Муани: «Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать»
19:21
«Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ» — Насри
01:17
Дембеле нравится играть под руководством Энрике
00:44
Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе
21:38
В «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе 1
01:43
Гранд АПЛ намерен поспорить за Мбаппе с «Реалом»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕЙМС ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Ноября
23:15 · Франция. Лига 1
Люка Эрнандес: «Энрике помешан на владении мячом»
20:20 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: Уоррен Заир-Эмери – бриллиант
17:53 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: Головин вряд ли окажется в Серии А, он дорого стоит
14:28 · Франция. Лига 1
Гришин: «Головину комфортно играть в «Монако», пусть там и играет»
13:41 · Франция. Лига 1
Сёмин высоко оценил игру Головина за «Монако»
12:42 · Франция. Лига 1
Коло-Муани: «Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»
09:37 · Франция. Лига 1
Головин высказался о своей результативности в «Монако»
08:52 · Франция. Лига 1
Головин попал в топ-11 лучших игроков тура Лиги 1
03:26 · Франция. Лига 1
​Фанаты «Лиона» аплодировали Гроссо, но освистали игроков
00:41 · Франция. Лига 1
«Ницца» вернула лидерство, переиграв «Ренн»
05 Ноября
21:32 · Франция. Лига 1
Головин вышел на второе место в Лиге 1 по системе «гол+пас»
19:30 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» выйти вперёд в матче с «Брестом»
19:21 · Испания. Ла Лига
«Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ» — Насри
19:08 · Франция. Лига 1
«Гавр» вырвал победу у «Тулузы», «Реймс» сильнее «Нанта»
Все новости
Рекомендуем