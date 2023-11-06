Люка Эрнандес: «Энрике помешан на владении мячом»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес ответил на вопрос о работе с Луисом Энрике.

Французский футболист пополнил ряды гранда Лиги 1, перебравшись из «Баварии» летом нынешнего года. Тогда же команду возглавил Луис Энрике.

«Чем примечательны методы Энрике? Самое очевидное – стремление постоянно владеть мячом. Он помешан на владении. Мы стараемся постоянно контролировать мяч, а в случае потери сразу пытаемся его вернуть. Нам нравится работать с ним, мы испытываем радость на тренировках. Мы сохраняем серьёзный подход к тренировочным занятиям, но всегда работаем с позитивным настроем – именно этого и хочет тренер. Для него важно видеть радость игроков», – рассказал в интервью Le Parisien Эрнандес.