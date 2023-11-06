Луис Энрике: Уоррен Заир-Эмери – бриллиант

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о 17-летнем центральном полузащитнике столичного клуба Уоррене Заир-Эмери.

Специалист назвал капитана молодежной сборной Франции «бриллиантом», ведь он в своём возрасте уже знает, какую позицию нужно выбирать на поле.

«Легко тренировать такого игрока, как он, с его врожденными навыками.

Одним из его лучших качеств является то, что он скромен. Я люблю его», - приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

В текущем сезоне Уоррен Заир-Эмери принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.