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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: Уоррен Заир-Эмери – бриллиант

06 Ноября 2023 • 20:20 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о 17-летнем центральном полузащитнике столичного клуба Уоррене Заир-Эмери.

Специалист назвал капитана молодежной сборной Франции «бриллиантом», ведь он в своём возрасте уже знает, какую позицию нужно выбирать на поле.

«Легко тренировать такого игрока, как он, с его врожденными навыками.
Одним из его лучших качеств является то, что он скромен. Я люблю его», - приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

В текущем сезоне Уоррен Заир-Эмери принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

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ПСЖ Луис Энрике Уоррен Заир-Эмери ещё теги
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