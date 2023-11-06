Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Гришин: «Головину комфортно играть в «Монако», пусть там и играет»

06 Ноября 2023 • 14:28 Комментировать
Гавр
...
Монако
11.11 23:00

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлениях экс-полузащитника «армейцев» Александра Головина в составе «Монако».

Напомним, ранее россиянин был признан лучшим игроком французского клуба по итогам октября. По мнению Гришина, если Головину комфортно в «Монако», то ему не стоит переходить в другую команду.

«Головину комфортно играть в «Монако», пусть там и играет. Зачем куда-то переходить? От добра добра не ищут. Можно перейти в другой клуб, а потом Головин будет мучиться», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Гришин Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАВР МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Ноября
14:28 · Франция. Лига 1
Гришин: «Головину комфортно играть в «Монако», пусть там и играет»
13:41 · Франция. Лига 1
Сёмин высоко оценил игру Головина за «Монако»
12:42 · Франция. Лига 1
Коло-Муани: «Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»
09:37 · Франция. Лига 1
Головин высказался о своей результативности в «Монако»
08:52 · Франция. Лига 1
Головин попал в топ-11 лучших игроков тура Лиги 1
03:26 · Франция. Лига 1
​Фанаты «Лиона» аплодировали Гроссо, но освистали игроков
00:41 · Франция. Лига 1
«Ницца» вернула лидерство, переиграв «Ренн»
05 Ноября
21:32 · Франция. Лига 1
Головин вышел на второе место в Лиге 1 по системе «гол+пас»
19:30 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» выйти вперёд в матче с «Брестом»
19:21 · Испания. Ла Лига
«Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ» — Насри
19:08 · Франция. Лига 1
«Гавр» вырвал победу у «Тулузы», «Реймс» сильнее «Нанта»
18:35 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:19 · Франция. Лига 1
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Брестом»
17:02 · Франция. Лига 1
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч Лиги 1
Все новости
Рекомендуем