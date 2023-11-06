Гришин: «Головину комфортно играть в «Монако», пусть там и играет»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлениях экс-полузащитника «армейцев» Александра Головина в составе «Монако».

Напомним, ранее россиянин был признан лучшим игроком французского клуба по итогам октября. По мнению Гришина, если Головину комфортно в «Монако», то ему не стоит переходить в другую команду.

«Головину комфортно играть в «Монако», пусть там и играет. Зачем куда-то переходить? От добра добра не ищут. Можно перейти в другой клуб, а потом Головин будет мучиться», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.