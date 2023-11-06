Сёмин высоко оценил игру Головина за «Монако»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об успешных выступлениях полузащитника Александра Головина за французский «Монако». В последнем матче Лиги 1 27-летний россиянин отметился голом и результативным пасом.

«Головин прекрасно играет в этом сезоне. Он практически в каждом матче один из лучших. Его команда в лидерах находится. Это большой успех», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин поучаствовал в десяти поединках, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи. Контракт хавбека с монегасками рассчитан до лета 2026 года.