Коло-Муани: «Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани рассказал, что мечтал играть за парижскую команду с самого детства. Напомним, француз перебрался в команду Луиса Энрике минувшим летом из франкфуртского «Айнтрахта».

«Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать. Я испытываю гордость, когда ношу эту футболку. Я пытаюсь дальге играть и развиваться, продолжаю наслаждаться», – цитирует Коло-Муани журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

24-летний Коло-Муани в этом сезоне провёл семь матчей в чемпионате Франции, где записал на свой актив два гола и две результативные передачи.