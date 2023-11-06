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Чемпионат Франции. Лига 1

Коло-Муани: «Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать»

06 Ноября 2023 • 12:42 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
11.11 19:00

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани рассказал, что мечтал играть за парижскую команду с самого детства. Напомним, француз перебрался в команду Луиса Энрике минувшим летом из франкфуртского «Айнтрахта».

«Игра за «ПСЖ» была моей детской мечтой, мне удалось её реализовать. Я испытываю гордость, когда ношу эту футболку. Я пытаюсь дальге играть и развиваться, продолжаю наслаждаться», – цитирует Коло-Муани журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

24-летний Коло-Муани в этом сезоне провёл семь матчей в чемпионате Франции, где записал на свой актив два гола и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Рандаль Коло-Муани

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