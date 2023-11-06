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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин высказался о своей результативности в «Монако»

06 Ноября 2023 • 09:37 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Брестом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Франции. В этой встрече хавбек отметился голом и результативным пасом.

«Доволен тем, что выиграли. Приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнерами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках», - приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел десять матчей, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. «Монако» с 23 баллами занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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