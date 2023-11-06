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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в топ-11 лучших игроков тура Лиги 1

06 Ноября 2023 • 08:52 Комментировать

Журналисты авторитетного издания Lequipe сформировали свою версию символической сборной 11-го тура чемпионата Франции.

Стоит отметить, что в число 11 лучших футболистов Лиги 1 был включен российский полузащитник Александр Головин. В минувший уик-энд хавбек помог «Монако» одержать победу над «Брестом» со счетом 2:0. В активе Александра гол и результативная передача.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел десять матчей, отметившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами. По итогам 11 туров «Монако» набрал 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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