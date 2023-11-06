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Чемпионат Франции. Лига 1

​Фанаты «Лиона» аплодировали Гроссо, но освистали игроков

06 Ноября 2023 • 03:26 Комментировать
Лион
1:1
Мец

«Лион» вернулся на поле после инцидента недельной давности в Марселе, а итальянский наставник клуба Фабио Гроссо нашел в себе силы появиться на стадионе, что публика оценила по достоинству - аплодисментами.

Однако отметить это приличествующим образом игроки «Лиона» не сумели, сыграв вничью со скромным «Мецем». За это им совсем не аплодировали - а, наоборот, после матча освистали. Впрочем, Гроссо предпочел не обращать внимания на это, поблагодарив болельщиков:

- Я всегда считал вас особенными. Мы не сдаемся. Спасибо всем. Мы пытались победить, и обещаю вам, что будем и дальше пытаться, - цитирует слова Гроссо итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Фабио Гроссо Мец ещё теги

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