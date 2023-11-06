​Фанаты «Лиона» аплодировали Гроссо, но освистали игроков

«Лион» вернулся на поле после инцидента недельной давности в Марселе, а итальянский наставник клуба Фабио Гроссо нашел в себе силы появиться на стадионе, что публика оценила по достоинству - аплодисментами.

Однако отметить это приличествующим образом игроки «Лиона» не сумели, сыграв вничью со скромным «Мецем». За это им совсем не аплодировали - а, наоборот, после матча освистали. Впрочем, Гроссо предпочел не обращать внимания на это, поблагодарив болельщиков:

- Я всегда считал вас особенными. Мы не сдаемся. Спасибо всем. Мы пытались победить, и обещаю вам, что будем и дальше пытаться, - цитирует слова Гроссо итальянское новостное агентство ITASportPress.