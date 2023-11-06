«Ницца» вернула лидерство, переиграв «Ренн»

В 11-м туре Лиги 1 «Ницца», претендующая на лидерство, принимала «Ренн», который в последнее время не впечатляет игрой и результатами. Хозяева били гораздо чаще соперника и заслуженно победили.
Осторожная игра в первом тайме принесла только один гол, Жереми Бога результативно пробил на 45-й минуте. После перерыва Хишем Будауи едва не удвоил счет, но вратарь выручил. На 76-й минуте «Ницца» осталась в меньшинстве после удаления Юссуфа Ндайишимийе. Вскоре Вармед Омари наиграл на красную карточку, счет по удалением сравнялся. Софьян Диоп со штрафного угодил в перекладину, и мяч от голкипера срикошетил в ворота.
2:0, «Ницца» снова лидирует с отрывом в очко от «ПСЖ», соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Бога Жереми45'
|(2:0) Манданда Стив88'
Булка Марцин•Росарио Пабло•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Будауи Хишем•Ндайишимийе Юссуф• 76'Тюрам Кефрен80' (Диоп Софьян (80') •Лаборд Гаэтан63' (Гессан Эванн (63') •Моффи Теремас80' (Сансон Морган (80') •Бога Жереми80' (Перро Ромен (80')
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс• 17'Омари Вармед• 85'Белосьян Женуэль•Трюффер Адриен• 67'Буриго Бенжамен•Матич Неманья90' (Дуэ Гела (90') •Ле Фе Энцо78' (Йылдырым Бертуг (78') •Террье Мартен59' (Мюинга Арно (59') •Блас Людовик59' (Дуэ Дезире (59') •Гуйри Амин90' (Сантамария Батист (90')
Запасные: Галлон Готье•Jeremy Jacquet•Ридер Фабиан•Теате Артур
05 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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