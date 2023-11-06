«Ницца» вернула лидерство, переиграв «Ренн»

В 11-м туре Лиги 1 «Ницца», претендующая на лидерство, принимала «Ренн», который в последнее время не впечатляет игрой и результатами. Хозяева били гораздо чаще соперника и заслуженно победили.

Осторожная игра в первом тайме принесла только один гол, Жереми Бога результативно пробил на 45-й минуте. После перерыва Хишем Будауи едва не удвоил счет, но вратарь выручил. На 76-й минуте «Ницца» осталась в меньшинстве после удаления Юссуфа Ндайишимийе. Вскоре Вармед Омари наиграл на красную карточку, счет по удалением сравнялся. Софьян Диоп со штрафного угодил в перекладину, и мяч от голкипера срикошетил в ворота.

2:0, «Ницца» снова лидирует с отрывом в очко от «ПСЖ», соперник - 12-й.