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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» вернула лидерство, переиграв «Ренн»

06 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Ницца
2:0
Ренн

В 11-м туре Лиги 1 «Ницца», претендующая на лидерство, принимала «Ренн», который в последнее время не впечатляет игрой и результатами. Хозяева били гораздо чаще соперника и заслуженно победили.

Осторожная игра в первом тайме принесла только один гол, Жереми Бога результативно пробил на 45-й минуте. После перерыва Хишем Будауи едва не удвоил счет, но вратарь выручил. На 76-й минуте «Ницца» осталась в меньшинстве после удаления Юссуфа Ндайишимийе. Вскоре Вармед Омари наиграл на красную карточку, счет по удалением сравнялся. Софьян Диоп со штрафного угодил в перекладину, и мяч от голкипера срикошетил в ворота.

2:0, «Ницца» снова лидирует с отрывом в очко от «ПСЖ», соперник - 12-й.

Протокол игры  
Ницца2:0Ренн
(1:0) Бога Жереми45'  
(2:0) Манданда Стив88'  
Булка МарцинРосарио ПаблоТодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенБудауи ХишемНдайишимийе Юссуф  76'Тюрам Кефрен 80' (Диоп Софьян ( 80') Лаборд Гаэтан 63' (Гессан Эванн ( 63') Моффи Теремас 80' (Сансон Морган ( 80') Бога Жереми 80' (Перро Ромен ( 80')
Запасные: Сиригу СальватореМенди АнтуанБуанани БадрединЛоше ТомБальде Алиу
Манданда СтивАссиньон Лоренс  17'Омари Вармед  85'Белосьян ЖенуэльТрюффер Адриен  67'Буриго БенжаменМатич Неманья 90' (Дуэ Гела ( 90') Ле Фе Энцо 78' (Йылдырым Бертуг ( 78') Террье Мартен 59' (Мюинга Арно ( 59') Блас Людовик 59' (Дуэ Дезире ( 59') Гуйри Амин 90' (Сантамария Батист ( 90')
Запасные: Галлон ГотьеJeremy JacquetРидер ФабианТеате Артур
05 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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