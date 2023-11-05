Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на второе место в Лиге 1 по системе «гол+пас».

Игрок забил мяч и отдал результативную передачу в победном матче 11-го тура против «Бреста». В первом тайме россиянин ассистировал Денису Закарии, а затем отличился сам во второй половине. На счету Головина пять голов при двух результативных передачах, что позволило ему выйти на второе место по «гол+пас» в чемпионате.

Игрок сравнялся с Теджи Саванье, Ашрафом Хакими, Акором Адамсом и Флорианом Сотокой. Лидирует в списке Килиан Мбаппе с десятью забитыми мячами и одним ассистом.