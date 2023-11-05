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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол и результативная передача Головина помогли «Монако» обыграть «Брест»

05 Ноября 2023 • 21:04 Комментировать
Монако
2:0
Брест

«Монако» продолжает бороться за высшие места в Лиге 1. В очередном туре монегаски обыграли «Брест» благодаря Александру Головину. В первом тайме россиянин отметился голевой передачей, а во втором - точным ударом.

Протокол игры  
Монако2:0Брест
(1:0) Закария Денис16'  
(2:0) Головин Александр69'  
Кён ФилиппСинго ВилфредМарипан ГильермоМагасса СунгутуДьятта КрепенЯкобс Исмаил 81' (Минамино Такуми ( 81') Фофана Юссуф  88' 89' (Боаду Мирон ( 89') Закария ДенисАклиуш Манес 65' (Бен-Йеддер Виссам ( 65') Головин Александр  62' 89' (Камара Мохамед ( 89') Балогун Фоларин 81' (Уаттара Кассум ( 81')
Запасные: Маецки РадославМатазо ЭлиоДиоп ЭденМатсима Крислен
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье Лилиан  62'  90'Локо Брэдли  8'Камара Махди 73' (Думбия Камори ( 73') Лис-Мелу Пьерр  67'Маньетти Уго 83' (Перейра-Лаже Матиаш ( 83') Дель Кастильо Ромен 83' (Браими Билаль ( 83') Мунье Стив 73' (Сатриано Мартин ( 73') Ле Дуарон Жереми 43' (Камблан Аксель ( 43')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарЛе Кардинал ЖюльенДари Ашраф
05 ноября. Стадион "Луи II".

«Брест» здорово стартовал в Лиге 1 и какое-то место возглавлял таблицу, но в последнее время чуть растерял форму и опустился на шестую позицию. «Монако» в свою очередь предпринимает все усилия, чтобы успешно провести сезон. К матчу 11-го тура монегаски подходили на третьей строчке, на два очка отставая от лидера «Ниццы».

«Монако» постаралось активно начать матч, но вместо того чтобы открыть счёт, пропустил. Правда, гол Ле Дуарона после просмотра ВАР был отменён. В ответ монегаски забили гол по правилам. После навеса Головина с угла поля Закария опередил Бизота и головой пробил в цель.

«Брест» быстро мог отыграться. Лис-Мелу слева сделал передачу на Шардонне, который бил метров с семи, но его попытку заблокировал Фофана. Вскоре Балогун забил, но его мяч из-за офсайда был отменён. Буквально тут же и точный удар Брассье в ворота хозяев также не был засчитан из-за положения «вне игры».

По истечении получаса игры Головин едва не оформил вторую голевую передачу. Российский полузащитник сделал заброс в штрафную на ход Аклиушу, но тот не смог прокинуть мяч мимо Бизота. В игре было много стыков, это привело к тому, что ещё до перерыва гостям пришлось сделать вынужденную замену. Ле Дуарон не смог продолжить поединок и уступил место на поле Камблану. Счёт же до перерыва больше не изменился.

«Брест» постарался активно начать второй тайм, но ничего опасного в дебюте создать не смог. Монегаски же действовали по счёту, стараясь не давать сопернику что-то создать. При этом хозяева пытались найти свой шанс на контратаках, но тоже моментов не создавали.

За двадцать минут до конца матча «Монако» смогло удвоить счёт. Фофана справа вошёл в штрафную и сделал пас назад в центр на Головина, а россиянин обработал мяч на линии, чуть приблизился к воротам и метров с четырнадцати пробил в верхний правый угол.

За десять минут до конца «Брест» мог сократить отставание. Лис-Мелу подобрал мяч у чужой штрафной и бил под перекладину, но Кён перевёл футбольный снаряд в перекладину. Мог в концовке до разгромного довести счёт Минамино. Японец бил метров с двадцати двух, но Бизот в прыжке выручил свою команду. В компенсированное время гости ещё и остались в меньшинстве, когда вторую жёлтую карточку получил Брассье.

Обе команды не выступают в еврокубках, так что спокойно готовятся к следующему туру. «Монако» через неделю отправится на выезд к «Гавру», а «Брест» дома примет «Страсбург».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Брест

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