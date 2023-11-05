Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин забил в матче с «Брестом»

05 Ноября 2023 • 20:42 Комментировать
Монако
2:0
Брест
окончен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился забитым мячом в матче 11-го тура французской Лиги 1 против «Бреста».

На 69-й минуте домашней встрече хавбек пробил с 13-ти метров, откликнувшись на прострел с фланга. Ранее Александр уже ассистировал на полузащитника Дениса Закарию, поэтому в матче против «Бреста» на счету Головина гол и результативная передача.

Для Александра Головина гол в матче 11-го тура стал пятым в рамках французского чемпионата при двух результативных передачах. К 75-й минуте «Монако» ведёт со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Брест Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

21:32
Головин вышел на второе место в Лиге 1 по системе «гол+пас»
21:04
Гол и результативная передача Головина помогли «Монако» обыграть «Брест»
19:30
Головин помог «Монако» выйти вперёд в матче с «Брестом»
18:35
«Монако» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:19
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Брестом»
02:38
Монако - Брест: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22:39
Монако — Брест: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции — 5 ноября 2023
17:55
Хюттер: «Мне немного грустно из-за травмы Бен Сехира»
17:45
Одноклубник Головина выбыл до конца года из-за травмы плеча
16:52
«Монако» усилился игроком «Амьена»
11:08
Камоцци: «В ближайшее время Головин перейдёт в большой европейский клуб»
17:43
Ринат Билялетдинов считает, что Головин не подойдёт «ПСЖ» 1
16:36
Головин: «Благодарен болельщикам за такую оценку и признание»
15:35
Агент Головина: «Александру приятна оценка болельщиков, но для него главное — результаты команды»
16:34
Канчельскис: «Головин здорово прибавил»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лион Лион
Мец Мец
1
1
1.67 4.20 5.20
Видео
Окончен
Страсбург Страсбург
Клермон Клермон
0
0
2.22 3.40 3.50
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Гавр Гавр
1
2
2.10 3.55 3.65
Видео
Окончен
Нант Нант
Реймс Реймс
0
1
3.20 3.30 2.40
Видео
Окончен
Монако Монако
Брест Брест
2
0
1.62 4.40 5.40
Видео
05.11.23 в 22:45
Ницца Ницца
Ренн Ренн
2.29 3.40 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
21:32 · Франция. Лига 1
Головин вышел на второе место в Лиге 1 по системе «гол+пас»
19:30 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» выйти вперёд в матче с «Брестом»
19:21 · Испания. Ла Лига
«Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ» — Насри
19:08 · Франция. Лига 1
«Гавр» вырвал победу у «Тулузы», «Реймс» сильнее «Нанта»
18:35 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:19 · Франция. Лига 1
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Брестом»
17:02 · Франция. Лига 1
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч Лиги 1
16:58 · Франция. Лига 1
«Лион» едва не проиграл «Мецу» в матче аутсайдеров
16:38 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал» 2
13:20 · Англия. Премьер-лига
Дембеле может уйти из «ПСЖ» в английский топ-клуб 2
09:35 · Франция. Лига 1
Месси: «Мбаппе может выигрывать «Золотой мяч» каждый год» 1
08:49 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо отреагировал на заявление «Реала» по Мбаппе 1
01:17 · Франция. Лига 1
Дембеле нравится играть под руководством Энрике
00:53 · Франция. Лига 1
«Марсель» не смог забить «Лиллю»
00:44 · Англия. Премьер-лига
Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе слухи
Все новости
Рекомендуем