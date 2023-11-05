Головин забил в матче с «Брестом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился забитым мячом в матче 11-го тура французской Лиги 1 против «Бреста».

На 69-й минуте домашней встрече хавбек пробил с 13-ти метров, откликнувшись на прострел с фланга. Ранее Александр уже ассистировал на полузащитника Дениса Закарию, поэтому в матче против «Бреста» на счету Головина гол и результативная передача.

Для Александра Головина гол в матче 11-го тура стал пятым в рамках французского чемпионата при двух результативных передачах. К 75-й минуте «Монако» ведёт со счётом 2:0.