Головин помог «Монако» выйти вперёд в матче с «Брестом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин записал на свой счёт результативную передачу в матче 11-го тура чемпионата Франции с «Брестом».

Автором забитого мяча стал полузащитник Денис Закария, который на 16-й минуте поразил ворота соперника после подачи Головина от углового флажка.

Для Головина этот ассист стал вторым в десяти матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1. Кроме того, на счету 27-летнего хавбека четыре гола.

Матч «Монако» - «Брест» продолжается в эти минуты. На данный момент счет 1:0 в пользу хозяев поля. Текстовая трансляция поединка доступна на спортивном портале LiveResult.