«Гавр» вырвал победу у «Тулузы», «Реймс» сильнее «Нанта»

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи 11-го тура. «Гавр» гостил у «Тулузы». Тийс Даллинга в середине поединка не забил с пенальти, но отличился с игры. В концовке уже гости были острее. Голы Мохамеда Байо принесли им победу - 2:1. Далер Кузяев провел на поле 90 минут. В еще одной встрече «Реймс» дожал «Нант» в концовке (1:0), а вот «Страсбург» и «Клермон» провели матч без голов.
Протокол игры
Селс Матц•Сеная Марвин 51'• 76'Ньямси Жерзино•Перрен Люка•Гильберт Фредерик•Дукуре Исмаэль•Мванга Жуниор•Габриэл Анжело68' (Мотиба Лебо (68') •Сахи Дион68' (Гамейро Кевин (68') •Баква Дилан45' (Jeremy Sebas (45'•Соболь Эдуард79') •Эмега Эмануэль80' (Диарра Хабиб (80')
Диао Мори•Пельмар Анди•Ожье Флоран•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Конате Шейк82' (Бутубба Биляль (82') •Рашани Эльбасан82' (Зеффан Мехди (82') •Гоналон Максим77' (Киэ Грежон (77') •Гастьен Йоан•Аллевина Джим90' (Маурер Айман (90') •Чам Мухаммед•Николсон Шамар77' (Маньен Йоанн (77')
05 ноября. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры
|(1:0) Даллинга Тийс 49'
|82' Байо Мохамед (1:1)
|90' Байо Мохамед (1:2)
Рестес Гийом • Деслер Миккел • Коста Логан 30' 63' ( Диарра Мусса ( 63') • Николайсен Расмус • Суасо Габриэль • Шмидт Никлас 45' 76' ( Сьерро Венсан ( 76') • Спирингс Стейн • Кассерес Кристиан • Доннум Арон 87' ( Бангре Мамади ( 87') • Магри Франк 87' ( Сиссоко Ибрагим I ( 87') • Даллинга Тийс 76' ( Беграуи Янис ( 76')
Запасные: Домингес Алекс • Кебен Кевин • Каманзи Уоррен • Хелаберт Сесар
Десма Артур • Сальмье Йоанн • Юте-Кинкуэ Этьенн • Льорис Готье • Него Лоик 90' ( Эль-Хаджам Уалид ( 90') • Кузяев Далер • Туре Абдулайе 81' ( Н'диайе Рассул ( 81' ) • 84'Касимир Хосуэ 45' 72' ( Кечта Яссин ( 72') • Грандсир Самуэль 71' ( Джуджу Антуан ( 71') • Байо Мохамед • Алиуи Набиль 72' ( Сабби Эммануэль ( 72')
Запасные: Горжелен Матьё • Мбемба Нолан • Логбо Энди • Дьявара Кандет
05 ноября. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры
|75' Ито Дзюня (0:1)
Лафон Альбан • Кастеллетто Жан-Шарль • Кёмерт Эрай 84' ( Хаджам Жауэн ( 84') • Паллуа Николя • Коко Маркус 77' ( Ганаго Игнатиус ( 77') • Чиривелья Педро • Мутуссами Самуэль • Мерлин Квентин 84' ( Бамба Абдул-Кадер ( 84') • Адсон 77' ( Пьер-Габриэль Ронаэль ( 77' ) • 90'Мохамед Мостафа 66' ( Аблин Маттис ( 66') • Саймон Мозес
Запасные: Сиссоко Мусса • Дьяк Ламин • Дескамп Реми • Зезе Натан
Диуф Йеванн • Агбаду Эммануэль • Окуму Джозеф • Абдельамид Юнис • Фоке Томас 53' 66' ( Бузи Максим ( 66' ) • 71'Уилсон-Эсбранд Джош 73' ( Дарами Мохаммед ( 73') • Матусива Азор 73' ( Де Смет Тибо ( 73') • Ричардсон Амир • Теума Тедди • Ито Дзюня 88' ( Amadou Kone ( 88') • Салама Амин 66' ( Дьяките Умар ( 66')
Запасные: Боянг Адама • Ольеро Александр • Диакон Мамаду • Хадра Реда
05 ноября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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