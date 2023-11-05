«Гавр» вырвал победу у «Тулузы», «Реймс» сильнее «Нанта»

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи 11-го тура. «Гавр» гостил у «Тулузы». Тийс Даллинга в середине поединка не забил с пенальти, но отличился с игры. В концовке уже гости были острее. Голы Мохамеда Байо принесли им победу - 2:1. Далер Кузяев провел на поле 90 минут. В еще одной встрече «Реймс» дожал «Нант» в концовке (1:0), а вот «Страсбург» и «Клермон» провели матч без голов.