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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» вырвал победу у «Тулузы», «Реймс» сильнее «Нанта»

05 Ноября 2023 • 19:08 Комментировать
Страсбург
0:0
Клермон

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи 11-го тура. «Гавр» гостил у «Тулузы». Тийс Даллинга в середине поединка не забил с пенальти, но отличился с игры. В концовке уже гости были острее. Голы Мохамеда Байо принесли им победу - 2:1. Далер Кузяев провел на поле 90 минут. В еще одной встрече «Реймс» дожал «Нант» в концовке (1:0), а вот «Страсбург» и «Клермон» провели матч без голов.

Протокол игры  
Страсбург0:0Клермон
Селс МатцСеная Марвин  51'  76'Ньямси ЖерзиноПеррен ЛюкаГильберт ФредерикДукуре ИсмаэльМванга ЖуниорГабриэл Анжело 68' (Мотиба Лебо ( 68') Сахи Дион 68' (Гамейро Кевин ( 68') Баква Дилан 45' (Jeremy Sebas ( 45'Соболь Эдуард 79') Эмега Эмануэль 80' (Диарра Хабиб ( 80')
Запасные: Беллаароуч АлааАбакар СиллаСиссоко ИбраимаДеминге Джесси
Диао МориПельмар АндиОжье ФлоранВивальдо Боргес до Сантос НетоКонате Шейк 82' (Бутубба Биляль ( 82') Рашани Эльбасан 82' (Зеффан Мехди ( 82') Гоналон Максим 77' (Киэ Грежон ( 77') Гастьен ЙоанАллевина Джим 90' (Маурер Айман ( 90') Чам МухаммедНиколсон Шамар 77' (Маньен Йоанн ( 77')
Запасные: Кейта ХабибАрмугом ЙоэльКофрие МаксимилианоНдиайе Массамба
05 ноября. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры 
Тулуза1:2Гавр
(1:0) Даллинга Тийс 49'  
  82' Байо Мохамед (1:1)
  90' Байо Мохамед (1:2)
Рестес Гийом  Деслер Миккел  Коста Логан   30'   63' (Диарра Мусса (   63' Николайсен Расмус  Суасо Габриэль  Шмидт Никлас   45'   76' (Сьерро Венсан (   76' Спирингс Стейн  Кассерес Кристиан  Доннум Арон   87' (Бангре Мамади (   87' Магри Франк   87' (Сиссоко Ибрагим I (   87' Даллинга Тийс   76' (Беграуи Янис (   76')
Запасные: Домингес Алекс  Кебен Кевин  Каманзи Уоррен  Хелаберт Сесар
Десма Артур  Сальмье Йоанн  Юте-Кинкуэ Этьенн  Льорис Готье  Него Лоик   90' (Эль-Хаджам Уалид (   90' Кузяев Далер  Туре Абдулайе   81' (Н'диайе Рассул (   81'   84' Касимир Хосуэ   45'   72' (Кечта Яссин (   72' Грандсир Самуэль   71' (Джуджу Антуан (   71' Байо Мохамед  Алиуи Набиль   72' (Сабби Эммануэль (   72')
Запасные: Горжелен Матьё  Мбемба Нолан  Логбо Энди  Дьявара Кандет
 05 ноября. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры 
Нант0:1Реймс
  75' Ито Дзюня (0:1)
Лафон Альбан  Кастеллетто Жан-Шарль  Кёмерт Эрай   84' (Хаджам Жауэн (   84' Паллуа Николя  Коко Маркус   77' (Ганаго Игнатиус (   77' Чиривелья Педро  Мутуссами Самуэль  Мерлин Квентин   84' (Бамба Абдул-Кадер (   84' Адсон   77' (Пьер-Габриэль Ронаэль (   77'   90' Мохамед Мостафа   66' (Аблин Маттис (   66' Саймон Мозес
Запасные: Сиссоко Мусса  Дьяк Ламин  Дескамп Реми  Зезе Натан
Диуф Йеванн  Агбаду Эммануэль  Окуму Джозеф  Абдельамид Юнис  Фоке Томас   53'   66' (Бузи Максим (   66'   71' Уилсон-Эсбранд Джош   73' (Дарами Мохаммед (   73' Матусива Азор   73' (Де Смет Тибо (   73' Ричардсон Амир  Теума Тедди  Ито Дзюня   88' (Amadou Kone (   88' Салама Амин   66' (Дьяките Умар (   66')
Запасные: Боянг Адама  Ольеро Александр  Диакон Мамаду  Хадра Реда
 05 ноября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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Страсбург — Клермон: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции — 5 ноября 2023
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