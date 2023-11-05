Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Брестом»

В воскресенье, 5 ноября, «Монако» на своём домашнем стадионе встретится с «Брестом» в рамках 11-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнет игру с «Брестом» с первых минут. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Кён (вр), Синго, Марипан, Магасса, Дьятта, Закария, Фофана, Якобс, Аклиуш, Головин, Балогун.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в девяти матчах французского чемпионата, в которых забил четыре гола и записал в свой актив одну результативную передачу.

Начало поединка «Монако» - «Брест» запланировано на 19:05 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.