Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч Лиги 1

В воскресенье, 5 ноября, «Гавр» в гостях сыграет с «Тулузой» в рамках 11-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев начнет эту встречу с первых минут. Полностью стартовый состав «Гавра» выглядит следующим образом: Десма (вр), Юте-Кинкуэ, Льорис, Сальмье, Него, Кузяев, Туре, Касимир, Грандсир, Байо, Алиуи.

Для Кузяева этот матч станет уже 11 в текущем сезоне Лиги 1. На счету 30-летнего хавбека два забитых мяча в этих играх.

Начало поединка «Тулуза» - «Гавр» запланировано на 17:00 по столичному времени.

На данный момент «Гавр» занимает 13-е место в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 11 очков.