«Лион» едва не проиграл «Мецу» в матче аутсайдеров

В воскресенье в Лиге 1 встретились «Лион» и «Мец», представители тройки аутсайдеров. Уже на первой минуте Мама Бальде едва не открыл счет, но выручил вратарь. В компенсированное время Маамаду Диавара едва не поразил цель - промах все же. После перерыва вратарь гостей справился с угрозой от Александра Ляказетта. На 77-й минуте случился первый гол, дальний удар Абли Джаллоу стал успешным - 0:1. Селли Альваро отыгрался выстрелом из-за штрафной.

1:1, «Лион» остается на дне и идет без побед, «Мец» - третий с конца.