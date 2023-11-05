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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» едва не проиграл «Мецу» в матче аутсайдеров

05 Ноября 2023 • 16:58 Комментировать
Лион
1:1
Мец
окончен

В воскресенье в Лиге 1 встретились «Лион» и «Мец», представители тройки аутсайдеров. Уже на первой минуте Мама Бальде едва не открыл счет, но выручил вратарь. В компенсированное время Маамаду Диавара едва не поразил цель - промах все же. После перерыва вратарь гостей справился с угрозой от Александра Ляказетта. На 77-й минуте случился первый гол, дальний удар Абли Джаллоу стал успешным - 0:1. Селли Альваро отыгрался выстрелом из-за штрафной.

1:1, «Лион» остается на дне и идет без побед, «Мец» - третий с конца.

Протокол игры  
Лион1:1Мец
  77'Джаллоу Абли (0:1)
(1:1) Альверо Скелли84'  
Лопеш АнтониМата Клинтон 81' (Джеффиньо ( 81') Диоманде Синали  19'О'Брайан ДжекКумбеди СаэльАльверо СкеллиКакере МаксансДиавара МамадуII 58' (Шерки Райан ( 58') Тальяфико НиколасБальде Мама 58' (Нуама Эрнест ( 58') Ляказетт Александр
Запасные: Кадевере ТиноРиу РемиМилагрес ЭнрикеАкуоку ПольЛоврен ДеянЛепнан Йоанн
Укиджа Александр 18' (Диш Гийом ( 18') Колин МаксимТраоре ИсмаэльЭрей КристофЮдоль МатьёЖан-Жак Данле 89' (Н'Дорам Кевин ( 89') Камара ЛаминВан Ден Керкхоф Кевин  89'Джаллоу Абли 89' (Канде Фали ( 89') Асоро Йоэль 70' (Н'Дюкюиди Жозеф ( 70') Элисор Симон 70' (Сане Ибу ( 70')
Запасные: Жан Н'ГессанКуао КоффиТетте БенджаминМбайе Малик
05 ноября. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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