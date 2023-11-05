«Лион» едва не проиграл «Мецу» в матче аутсайдеров

В воскресенье в Лиге 1 встретились «Лион» и «Мец», представители тройки аутсайдеров. Уже на первой минуте Мама Бальде едва не открыл счет, но выручил вратарь. В компенсированное время Маамаду Диавара едва не поразил цель - промах все же. После перерыва вратарь гостей справился с угрозой от Александра Ляказетта. На 77-й минуте случился первый гол, дальний удар Абли Джаллоу стал успешным - 0:1. Селли Альваро отыгрался выстрелом из-за штрафной.
1:1, «Лион» остается на дне и идет без побед, «Мец» - третий с конца.
Протокол игры
|77'Джаллоу Абли (0:1)
|(1:1) Альверо Скелли84'
Лопеш Антони•Мата Клинтон81' (Джеффиньо (81') •Диоманде Синали• 19'О'Брайан Джек•Кумбеди Саэль•Альверо Скелли•Какере Максанс•Диавара МамадуII58' (Шерки Райан (58') •Тальяфико Николас•Бальде Мама58' (Нуама Эрнест (58') •Ляказетт Александр
Укиджа Александр18' (Диш Гийом (18') •Колин Максим•Траоре Исмаэль•Эрей Кристоф•Юдоль Матьё•Жан-Жак Данле89' (Н'Дорам Кевин (89') •Камара Ламин•Ван Ден Керкхоф Кевин• 89'Джаллоу Абли89' (Канде Фали (89') •Асоро Йоэль70' (Н'Дюкюиди Жозеф (70') •Элисор Симон70' (Сане Ибу (70')
Запасные: Жан Н'Гессан•Куао Коффи•Тетте Бенджамин•Мбайе Малик
05 ноября. Стадион "Гроупама Арена".
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