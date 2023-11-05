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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

05 Ноября 2023 • 18:35 Комментировать
Монако
1:0
Брест
1 1.73 X 4.15 2 4.60
2-й тайм

В рамках 11-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» играет с «Брестом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча Монако - Брест

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Монако1:0Брест
(1:0) Закария Денис16' 
Кён ФилиппСинго ВилфредМарипан ГильермоМагасса СунгутуДьятта КрепенЯкобс ИсмаилФофана ЮссуфЗакария ДенисАклиуш МанесГоловин АлександрБалогун Фоларин
Запасные: Уаттара КассумБоаду МиронКамара МохамедМаецки РадославМинамино ТакумиМатазо ЭлиоДиоп ЭденМатсима КрисленБен-Йеддер Виссам
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианЛоко Брэдли  8'Камара МахдиЛис-Мелу ПьеррМаньетти УгоДель Кастильо РоменМунье СтивЛе Дуарон Жереми 43' (Камблан Аксель ( 43')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарСатриано МартинЛе Кардинал ЖюльенПерейра-Лаже МатиашДари АшрафДумбия КамориБраими Билаль
05 ноября. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру,
Монако Брест

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