«Монако» - «Брест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 11-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» играет с «Брестом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Монако - Брест
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Протокол игры
|(1:0) Закария Денис16'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли• 8'Камара Махди•Лис-Мелу Пьерр•Маньетти Уго•Дель Кастильо Ромен•Мунье Стив•Ле Дуарон Жереми43' (Камблан Аксель (43')
05 ноября. Стадион "Луи II".
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