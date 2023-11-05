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Месси: «Мбаппе может выигрывать «Золотой мяч» каждый год»

05 Ноября 2023 • 09:35 Комментировать (1)

Обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси высказался о шансах французского форварда Килиана Мбаппе выиграть награду от France Football в будущем.

«Шансы Мбаппе? С ним та же история, что и с Холанном. У него за плечами хороший сезон, он прекрасно показал себя на чемпионате мира в Катаре. Килиан едва не испортил нам финал своими голами. Мбаппе имеет все для того, чтобы выигрывать «Золотой мяч» каждый год. Он сейчас один из лучших футболистов мира», - передает слова 36-летнего аргентинца Lequipe.

Месси выиграл «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Мбаппе в голосовании занял третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
05 Ноября 2023 в 10:07
Благодетель разрешил выигрывать ЗМ кому-то ещё, кроме себя любимого. Пусть ещё в ФИФу напишет, чтобы разрешение дали! Ай да гном! 🤣🤣🤣🤣
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