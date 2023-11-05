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Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле нравится играть под руководством Энрике

05 Ноября 2023 • 01:17 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
11.11 19:00

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле доволен тренерскими методами Луиса Энрике.

Француз не имеет на своём счету ни одного забитого мяча в 13 матчах за парижан, но испанский рулевой неоднократно заявлял, что восхищается его игрой. Как сообщает Le Parisien, Дембеле также высокого мнения о своём наставнике. Отмечается, что Энрике установил с игроком отличное взаимопонимание. Усману нравится, как специалист взаимодействует с командой.

В активе Дембеле три результативные передачи в составе «ПСЖ». Гранд Лиги 1 приобрёл футболиста минувшим летом у «Барселоны», заплатив за трансфер около 50 млн евро.

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ПСЖ Луис Энрике Усман Дембеле ещё теги

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