Дембеле нравится играть под руководством Энрике

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле доволен тренерскими методами Луиса Энрике.

Француз не имеет на своём счету ни одного забитого мяча в 13 матчах за парижан, но испанский рулевой неоднократно заявлял, что восхищается его игрой. Как сообщает Le Parisien, Дембеле также высокого мнения о своём наставнике. Отмечается, что Энрике установил с игроком отличное взаимопонимание. Усману нравится, как специалист взаимодействует с командой.

В активе Дембеле три результативные передачи в составе «ПСЖ». Гранд Лиги 1 приобрёл футболиста минувшим летом у «Барселоны», заплатив за трансфер около 50 млн евро.