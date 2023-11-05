«Марсель» не смог забить «Лиллю»

«Марсель» с «Лиллем» встретились в 11-м туре Лиги 1. Гости претендовали на место в тройке, но при этом явно играли на нулевую ничью, практически не угрожая воротам противника. На 45-й минуте был первый более-менее явный момент, но Амин Арит сильно промахнулся. Остальные семь ударов по воротам «догов» особой угрозы не таили.
0:0, «Марсель» - восьмой, соперник - четвертый.
Протокол игры
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Жиго Самуэль 53'68' (Ндиайе Ильман (68') •Мбемба Шансель•Лоди Ренан•Ронжье Валентин•Кондогбия Жоффрей•Верету Жордан68' (Меите Бамо (68') •Сарр Исмаила77' (Корреа Хоакин (77') •Обамеянг Пьер-Эмерик77' (Оливейра Витор (77') •Арит Амин 42'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Бенталеб Набиль• 71'Андре Бенжамин• 27'Жегрова Эдон79' (Кабелла Реми (79') •Гомес Анхель90' (Дэвид Джонатан (90') •Кавалейру Иван71' (Уна Адам (71') •Языджи Юсуф 73'90' (Харальдссон Хакон-Арнар (90')
04 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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