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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» не смог забить «Лиллю»

05 Ноября 2023 • 00:53 Комментировать
Марсель
0:0
Лилль

«Марсель» с «Лиллем» встретились в 11-м туре Лиги 1. Гости претендовали на место в тройке, но при этом явно играли на нулевую ничью, практически не угрожая воротам противника. На 45-й минуте был первый более-менее явный момент, но Амин Арит сильно промахнулся. Остальные семь ударов по воротам «догов» особой угрозы не таили.

0:0, «Марсель» - восьмой, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Марсель0:0Лилль
Лопес ПауКлосс ЖонатанЖиго Самуэль  53' 68' (Ндиайе Ильман ( 68') Мбемба ШансельЛоди РенанРонжье ВалентинКондогбия ЖоффрейВерету Жордан 68' (Меите Бамо ( 68') Сарр Исмаила 77' (Корреа Хоакин ( 77') Обамеянг Пьер-Эмерик 77' (Оливейра Витор ( 77') Арит Амин  42'
Запасные: Согло ЭмранМурильо МикаэльНадир БилалБланко РубенМайока-Тика Ноам
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро ЛениРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесБенталеб Набиль  71'Андре Бенжамин  27'Жегрова Эдон 79' (Кабелла Реми ( 79') Гомес Анхель 90' (Дэвид Джонатан ( 90') Кавалейру Иван 71' (Уна Адам ( 71') Языджи Юсуф  73' 90' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 90')
Запасные: Юмтити СамуэльМанноне ВитоГудмундссон ГабриэльБуадди АйюбЗедатка Аким
04 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лилль

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