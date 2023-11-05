«Марсель» не смог забить «Лиллю»

«Марсель» с «Лиллем» встретились в 11-м туре Лиги 1. Гости претендовали на место в тройке, но при этом явно играли на нулевую ничью, практически не угрожая воротам противника. На 45-й минуте был первый более-менее явный момент, но Амин Арит сильно промахнулся. Остальные семь ударов по воротам «догов» особой угрозы не таили.

0:0, «Марсель» - восьмой, соперник - четвертый.