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Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике: «Заир-Эмери - невероятный талант»

04 Ноября 2023 • 23:38 Комментировать
ПСЖ
3:0
Монпелье

Наставник парижского «ПСЖ» Луис Энрике полон восторга действиями новой надежды клуба, полузащитника Уоррена Заира-Эмери, который прекрасно показывает себя в нынешнем сезоне. Луис Энрике поблагодарил своего предшественника Кристофа Гальте - по его словам, талант Уоррена первым «откопал» именно он, Галтье.

- Не я его нашел, а Галтье. Но я должен сказать, что он невероятен. Хорошо играет везде. Могу только поблагодарить клуб за то, что предоставляет мне таких игроков. Уоррен - это образец для молодых игроков, - цитирует слова Энрике итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Луис Энрике Уоррен Заир-Эмери

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