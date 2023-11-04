​Луис Энрике: «Заир-Эмери - невероятный талант»

Наставник парижского «ПСЖ» Луис Энрике полон восторга действиями новой надежды клуба, полузащитника Уоррена Заира-Эмери, который прекрасно показывает себя в нынешнем сезоне. Луис Энрике поблагодарил своего предшественника Кристофа Гальте - по его словам, талант Уоррена первым «откопал» именно он, Галтье.

- Не я его нашел, а Галтье. Но я должен сказать, что он невероятен. Хорошо играет везде. Могу только поблагодарить клуб за то, что предоставляет мне таких игроков. Уоррен - это образец для молодых игроков, - цитирует слова Энрике итальянское новостное агентство ITASportPress.