​«Марсель» может быть продан арабам

«Марсель» переживает очень непростой сезон, ознаменованный сменами тренеров и скандалом предыдущего тура, когда группа фанатов клуба закидала камнями автобус «Лиона».

Теперь, как сообщает французский телеканал Canal+, в разгаре переговоры о продаже «Марселя» арабскому фонду, которые ведет нынешний владелец клуба Фрэнк Маккурт. Он купил «Марсель» в 2016 году, но беспокойное хозяйство поднадоело американскому дельцу, и он жаждет избавиться от него. Известна и сумма - 400 миллионов евро.

Между тем сегодня вечером «Марсель» сыграет с «Лиллем», мы проведем онлайн-трансляцию этого матча.