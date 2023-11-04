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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Марсель» может быть продан арабам

04 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать

«Марсель» переживает очень непростой сезон, ознаменованный сменами тренеров и скандалом предыдущего тура, когда группа фанатов клуба закидала камнями автобус «Лиона».

Теперь, как сообщает французский телеканал Canal+, в разгаре переговоры о продаже «Марселя» арабскому фонду, которые ведет нынешний владелец клуба Фрэнк Маккурт. Он купил «Марсель» в 2016 году, но беспокойное хозяйство поднадоело американскому дельцу, и он жаждет избавиться от него. Известна и сумма - 400 миллионов евро.

Между тем сегодня вечером «Марсель» сыграет с «Лиллем», мы проведем онлайн-трансляцию этого матча.


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Марсель
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