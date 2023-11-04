В «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе

Руководство «Пари Сен-Жермен» не оставит попытки продлить контракт Килиана Мбаппе.

Недавно в СМИ распространились сведения о переговорах нападающего с мадридским «Реалом», что позднее было опровергнуто. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в «ПСЖ» будут до последнего пытаться убедить 24-летнего игрока подписать новый договор. Президент парижского гранда Нассер аль-Хелаифи твёрдо намерен удержать суперзвезду.

Отмечается также, что представители Английской премьер-лиги могут составить конкуренцию «Реалу», если форвард всё же решит уйти. Нынешний контракт Килиана Мбаппе, напомним, истекает летом 2024 года.