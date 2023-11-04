Пепе оформил первый гол за «Трабзонспор» - в ворота «Фенербахче»

Субботним вечером вингер «Трабзонспора» Николя Пепе оформил первый гол за турецкий клуб. Это случилось в игре не с кем-нибудь, а с одним из лидеров турнирной таблицы турецкой Суперлиги – «Фенербахче», да ещё и в гостях. Ивуариец забил на 47-й минуте, доведя преимущество своей команды до разгромного – 3:0.

Таким образом, Пепе оформил дебютный гол за команду в третьем матче. Ранее он выходил на поле в домашней игре против «Аланьяспора» (1:0) и гостевой игре против клуба «Фатих Карагюмрюк».

Напомним, что с 2019 года Пепе принадлежал лондонскому «Арсеналу», а прошлый сезон он провёл в чемпионате Франции – в «Ницце».