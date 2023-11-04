​Верратти назвал худший матч в своей карьере

Перебравшийся в Катар итальянский полузащитник Марко Верратти поведал, какой матч считает худшим в своей карьере. Оказалось, что это легендарная встреча с каталонской «Барселоной» в Лиге чемпионов весной 2017 года. Тогда «ПСЖ» выиграл в первом матче со счетом 4:0, но в ответной встрече умудрился разбазарить все преимущество и проиграл со счетом 1:6.

- Вне всяких сомнений, тот матч с «Барселоной» стал худшим в моей карьере, - цитирует слова Верратти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Марко Верратти выступал за французский клуб в течение десяти лет - с 2013 до 2023 год.