«Лорьян» устоял под атаками «Ланса»

В 11-м туре Лиги 1 «Лорьян» принимал «Ланс» и с первых минут играл на нулевую ничью. На 48-й минуте Флориан Сотока дальним ударом сотряс перекладину. Вскоре уже противник отличился, но гол Эли Крупи отменили - вне игры.

«Лорьян» в двух очках от стыковых матчей и делит 12-е место, набравший форму противник - восьмой.