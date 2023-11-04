«Лорьян» устоял под атаками «Ланса»

В 11-м туре Лиги 1 «Лорьян» принимал «Ланс» и с первых минут играл на нулевую ничью. На 48-й минуте Флориан Сотока дальним ударом сотряс перекладину. Вскоре уже противник отличился, но гол Эли Крупи отменили - вне игры.
«Лорьян» в двух очках от стыковых матчей и делит 12-е место, набравший форму противник - восьмой.
Протокол игры
Мвого Ивон•Менди Формоз III•Тальби Монтассар•Туре Сулейман•Мугиша Джоэл 40'56' (Ле Бри Тео (56') •Йонгва Дарлин•Абергель Лоран•Бакайоко Тьемуэ56' (Крупи Эли Джуниор (56') •Понсо Жульен75' (Bassirou Ndiaye (75') •Февр Ромен•Дукуре Сирине56' (Макенго Жан-Виктор (56')
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин• 48'Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Менди Нампали64' (Вахи Элю (64') •Диуф Энди64' (Томассон Адриен (64') •Айдара Массадио75' (Сишуба Аянда (75') •Сотока Флориан•Гилавоги Морган75' (Мачадо Дейвер (75') •Фюльжени Анжело64' (Абдул-Самед Салис (64')
04 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".
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