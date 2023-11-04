Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лорьян» устоял под атаками «Ланса»

04 Ноября 2023 • 20:54 Комментировать
Лорьян
0:0
Ланс
окончен

В 11-м туре Лиги 1 «Лорьян» принимал «Ланс» и с первых минут играл на нулевую ничью. На 48-й минуте Флориан Сотока дальним ударом сотряс перекладину. Вскоре уже противник отличился, но гол Эли Крупи отменили - вне игры.

«Лорьян» в двух очках от стыковых матчей и делит 12-е место, набравший форму противник - восьмой.

Протокол игры  
Лорьян0:0Ланс
Мвого ИвонМенди Формоз IIIТальби МонтассарТуре СулейманМугиша Джоэл  40' 56' (Ле Бри Тео ( 56') Йонгва ДарлинАбергель ЛоранБакайоко Тьемуэ 56' (Крупи Эли Джуниор ( 56') Понсо Жульен 75' (Bassirou Ndiaye ( 75') Февр РоменДукуре Сирине 56' (Макенго Жан-Виктор ( 56')
Запасные: Ле Гофф ВенсанГомис АльфредЛапорт ЖульенКалюлю ГедеонИнносент Бонке
Самба БрисГради ЖонатанДансо Кевин  48'Медина ФакундоФранковски ПшемыславМенди Нампали 64' (Вахи Элю ( 64') Диуф Энди 64' (Томассон Адриен ( 64') Айдара Массадио 75' (Сишуба Аянда ( 75') Сотока ФлорианГилавоги Морган 75' (Мачадо Дейвер ( 75') Фюльжени Анжело 64' (Абдул-Самед Салис ( 64')
Запасные: Агилар РубенХусанов АбдукодирЭль Айнауи НейлЛека Жан-Луи
04 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лорьян

Новости по матчу

20:36
Лорьян — Ланс: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции — 4 ноября 2023
20:37
«Лорьян» - «Ланс»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лорьян Лорьян
Ланс Ланс
0
0
4.10 3.80 1.92
Видео
04.11.23 в 23:00
Марсель Марсель
Лилль Лилль
2.10 3.60 3.60
Видео
05.11.23 в 15:00
Лион Лион
Мец Мец
1.67 4.20 5.20
Видео
05.11.23 в 17:00
Страсбург Страсбург
Клермон Клермон
2.22 3.40 3.50
Видео
05.11.23 в 17:00
Тулуза Тулуза
Гавр Гавр
2.10 3.55 3.65
Видео
05.11.23 в 17:00
Нант Нант
Реймс Реймс
3.20 3.30 2.40
Видео
05.11.23 в 19:05
Монако Монако
Брест Брест
1.62 4.40 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
21:12 · Франция. Лига 1
Пепе оформил первый гол за «Трабзонспор» - в ворота «Фенербахче»
21:10 · Франция. Лига 1
​Верратти назвал худший матч в своей карьере
20:54 · Франция. Лига 1
«Лорьян» устоял под атаками «Ланса»
17:55 · Франция. Лига 1
Хюттер: «Мне немного грустно из-за травмы Бен Сехира»
17:45 · Франция. Лига 1
Одноклубник Головина выбыл до конца года из-за травмы плеча
17:41 · Франция. Лига 1
​Месси: «В «ПСЖ» было и хорошее, и плохое за два года»
09:29 · Франция. Лига 1
Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Монпелье»
01:51 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Ли Кан Ин умеет всё»
01:43 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ намерен поспорить за Мбаппе с «Реалом» слухи
01:42 · Франция. Лига 1
​Гаттузо: «Мне стыдно за таких болельщиков»
01:22 · Франция. Лига 1
Маркиньос установил рекорд «ПСЖ»
00:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» непринуждённо разгромил «Монпелье»
00:30 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери оформил голевое действие в пятом матче подряд
03 Ноября
22:43 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:37 · Франция. Лига 1
Мбаппе, Коло-Муани и Дембеле – в основе «ПСЖ» на игру с «Монпелье»
Все новости
Рекомендуем