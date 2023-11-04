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Чемпионат Франции. Лига 1

Хюттер: «Мне немного грустно из-за травмы Бен Сехира»

04 Ноября 2023 • 17:55 Комментировать
Монако
...
Брест
1 1.75 X 4.15 2 4.50
05.11 19:05

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал травму молодого полузащитника команды Элиссе Бен Сехира.

Ранее стало известно, что 18-летний полузащитник получил травму плеча и больше не сможет сыграть в этом календарном году.

«Мне немного грустно из-за травмы Элиссе. Возможно, ему придется сделать операцию. Мы не знаем, как долго это продлится, но он будет отсутствовать как минимум до конца года», — сказал Хюттер на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Бен Сехир принял участие в двух матчах чемпионата Франции и не отметился голевыми действиями.

В воскресенье, 5 ноября, «Монако» встретится с «Брестом» в 11-м туре Лиги 1. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:05 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ади Хюттер Элиссе Бен Сехир ещё теги

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