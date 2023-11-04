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Чемпионат Франции. Лига 1

Одноклубник Головина выбыл до конца года из-за травмы плеча

04 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать
Монако
...
Брест
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05.11 19:05

Атакующий полузащитник «Монако» Элиссе Бен Сехир получил травму плеча. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, 18-летний футболист травмировался еще в начале этой недели и теперь не сможет помочь «Монако» до конца 2023 года.

В текущем сезоне Бен Сехир появился на поле в двух матчах чемпионата Франции, в которых не отметился голевыми действиями.

«Монако» набрал 20 очков в десяти играх и располагается на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1.

5 ноября монегаски примут «Брест» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Старт поединка запланирован на 19:05 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Элиссе Бен Сехир

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