Одноклубник Головина выбыл до конца года из-за травмы плеча

Атакующий полузащитник «Монако» Элиссе Бен Сехир получил травму плеча. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, 18-летний футболист травмировался еще в начале этой недели и теперь не сможет помочь «Монако» до конца 2023 года.

В текущем сезоне Бен Сехир появился на поле в двух матчах чемпионата Франции, в которых не отметился голевыми действиями.

«Монако» набрал 20 очков в десяти играх и располагается на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1.

5 ноября монегаски примут «Брест» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Старт поединка запланирован на 19:05 по московскому времени.